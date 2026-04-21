Çin'de Hizmet Sektörü 2026'nın İlk Çeyreğinde Gsyih'nin Yüzde 61,7'sini Oluşturdu
2026 yılının ilk çeyreğinde hizmet sektörünün katma değeri, Çin'in GSYİH'sının %61,7'sini oluşturdu. Sektör, ülke ekonomik büyümesine %63,2 katkıda bulundu.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'de 2026 yılının ilk çeyreğinde ana büyüme faktörü olmayı sürdüren hizmet sektörünün katma değer üretimi, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 61,7'sini oluşturdu. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 yüzde puan artışa işaret ediyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, hizmet sektörü söz konusu dönemde ülkenin ekonomik büyümesine yüzde 63,2 oranında katkı sağladı. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 puanlık artış anlamına geliyor.

Büro yetkilisi Peng Yongtao, "Başlıca hizmet sektörleri yılın başından bu yana genel olarak güçlü bir gelir artışı kaydetti" dedi.

Ortaya çıkmaya devam eden yeni iş modelleri ve tüketim senaryoları, bir yandan daha yüksek kalite, daha fazla çeşit ve kolaylığa yönelik talepleri karşılarken, diğer yandan da hizmet tüketimindeki büyümeyi destekledi. İlk çeyrekte hizmet sektöründe perakende satışlar yıllık bazda yüzde 5,5 artarak, mal perakende satışlarının 3,3 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Hizmet sektörü iş faaliyet endeksi mart ayında, şubat ayına göre 0,5 yüzde puan artışla 50,2'ye yükselerek piyasa faaliyetlerindeki iyileşmeye işaret etti.

Peng, önümüzdeki dönemde hizmet sektörünün yüksek kaliteli gelişimini desteklemek amacıyla arz verimliliğini artırmaya, piyasa canlılığını teşvik etmeye ve yeni büyüme alanları oluşturmaya yönelik adımların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
