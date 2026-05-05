Haberler

Çin'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: Xi'den Kapsamlı Müdahale ve Soruşturma Talimatı

Çin'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: Xi'den Kapsamlı Müdahale ve Soruşturma Talimatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen ve ağır can kaybı ve yaralanmalara yol açan patlamanın ardından, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdürülmesi ve yaralıların...

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen ve ağır can kaybı ve yaralanmalara yol açan patlamanın ardından, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdürülmesi ve yaralıların tedavi edilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, kilit öneme sahip sektörlerde risk taraması ile tehlike kontrollerinin güçlendirilmesi, kamu güvenliği yönetiminin iyileştirilmesi ve halkın can ve mal güvenliğinin korunması için çalışma yürütülmesi talimatı verdi.

Patlama pazartesi günü saat 16.40 sularında Hunan eyaletinin merkezi Changsha'ya bağlı Liuyang ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana geldi.

Xi, kazanın ardından gerekli adımların atılmasını ve olayın ivedilikle soruşturulmasını talep ederek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Tüm bölge ve birimlerdeki yetkililerin bu kazadan önemli dersler çıkarması gerektiğini belirten Xi, işyeri güvenliğine yönelik sorumluluk bilincinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Çin Başbakanı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Qiang da kilit önemdeki sanayi ve sektörlerde işyeri güvenliğinin artırılması ve büyük kazaların kararlılıkla önlenmesi çağrısında bulundu.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını koordine etmek üzere Liuyang'a bir ekip gönderirken, derhal olay yerine intikal eden yerel kurtarma ekiplerinin, yaralıların tedavisi ve olay yerindeki müdahale çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kurtarma ekipleri ilk etapta 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 61 kişinin yaralandığını açıklarken, devam eden kurtarma çalışmalarının ardından can kaybının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua
Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
AK Parti'den 'ara zam' açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertiz raporlarında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı