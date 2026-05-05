Çin'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: Xi'den Kapsamlı Müdahale ve Soruşturma Talimatı

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen ve ağır can kaybı ve yaralanmalara yol açan patlamanın ardından, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdürülmesi ve yaralıların tedavi edilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, kilit öneme sahip sektörlerde risk taraması ile tehlike kontrollerinin güçlendirilmesi, kamu güvenliği yönetiminin iyileştirilmesi ve halkın can ve mal güvenliğinin korunması için çalışma yürütülmesi talimatı verdi.

Patlama pazartesi günü saat 16.40 sularında Hunan eyaletinin merkezi Changsha'ya bağlı Liuyang ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana geldi.

Xi, kazanın ardından gerekli adımların atılmasını ve olayın ivedilikle soruşturulmasını talep ederek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Tüm bölge ve birimlerdeki yetkililerin bu kazadan önemli dersler çıkarması gerektiğini belirten Xi, işyeri güvenliğine yönelik sorumluluk bilincinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Çin Başbakanı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Qiang da kilit önemdeki sanayi ve sektörlerde işyeri güvenliğinin artırılması ve büyük kazaların kararlılıkla önlenmesi çağrısında bulundu.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını koordine etmek üzere Liuyang'a bir ekip gönderirken, derhal olay yerine intikal eden yerel kurtarma ekiplerinin, yaralıların tedavisi ve olay yerindeki müdahale çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kurtarma ekipleri ilk etapta 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 61 kişinin yaralandığını açıklarken, devam eden kurtarma çalışmalarının ardından can kaybının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua