Çin'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 26 Ölü, 61 Yaralı

CHANGSHA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde yer alan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı.

Yetkililerin salı günü yaptığı açıklamaya göre, patlama pazartesi günü saat 16.43 sularında, eyaletin merkezi Changsha'ya bağlı Liuyang ilçesinde bulunan Huasheng adlı havai fişek imalat fabrikasında meydana geldi.

Kurtarma çalışmaları kapsamında 480'den fazla personelden oluşan beş ekip ile üç kurtarma robotu bölgeye sevk edildi. Patlamanın iki barut deposuna yakın bir noktada gerçekleşmesi nedeniyle, ikinci bir patlama riskine karşı bölge sakinleri tahliye edilerek güvenlik çemberi oluşturuldu.

Kurtarma ekipleri ilk etapta salı günü saat 08.00 itibarıyla 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 61 kişinin yaralandığını açıklarken, devam eden kurtarma çalışmalarının ardından can kaybının 26'ya yükseldiği bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı olay yerine uzman ekipler göndererek çalışmaları koordine etti. Şirketin sorumlusu polis tarafından gözaltına alınırken, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Xinhua
