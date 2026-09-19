Haberler

Çin'de GalaxySpace'in SAR donanımlı 4 uydusu Long March 2D ile uzaya gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de GalaxySpace'in geliştirdiği SAR donanımlı 4 uydu, Long March 2D roketiyle Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi. PIESAT-2/13-16 grubu yörüngeye yerleşti; fırlatış Long March roketleriyle yapılan 668. taşıma görevi oldu.

Çin'de özel uydu üreticisi GalaxySpace'in geliştirdiği, yüksek çözünürlüklü Sentetik Açıklık Radarı (SAR) donanımlı 4 uydu uzaya gönderildi.

Xinhua'nın haberine göre, PIESAT-2/13-16 uydu grubu, "Long March 2D" roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların belirlenen yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, "Long March" roketleriyle icra edilen 668. taşıma görevi oldu.

Çinli özel şirket GalaxySpace'in geliştirdiği PIESAT uyduları, Dünya'nın kutup dışı bölgelerini 1'e 50 bin ölçekte haritalandırarak, ticari, bilimsel ve askeri keşif görevleri için yüksek kesinlikte dijital yüzey modelleri üretiyor.

Yüksek çözünürlüklü SAR donanımlı uydular, içerdikleri bulut bilişim donanımları sayesinde uzaktan algılama verilerini yörüngede işleme kapasitesine sahip bulunuyor.

Kaynak: AA
Saadet Partisi'nden sürpriz Cumhur İttifakı mesajı: Elbette bir araya gelirim

Erdoğan ile görüşen isimden Cumhur İttifakına yeşil ışık
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kozinoğlu dosyasında yeni gözaltılar! Aralarında cezaevi müdürü de var

Kozinoğlu dosyasında yeni gözaltılar! Aralarında cezaevi müdürü de var
Beşiktaş'ta 4 isim Diyarbakır'a götürülmedi

4 isim Diyarbakır'a götürülmedi!
'Büşra bebeği çadırdan aldı' denilen şüpheli serbest! Gözler Adli Tıp'a çevrildi

Kardeşler onu işaret etmişti! Hakkında karar verildi
Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi: Yemek ona nasip olmadı

Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi

Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de yenilgi nedir unuttular

Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de yenilgi nedir unuttular
Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj

A Milli Takım'a çağrılan Adil'den ilk sözler
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: İfadesi ortaya çıktı