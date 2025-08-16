Çin'de Festival Çatısı Şiddetli Havanın Kurbanı Oldu
Sichuan eyaletindeki Mianzhu kentinde festival için kurulan çatı, kötü hava koşulları nedeniyle çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
CHENGDU, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianzhu kentinde festival için kurulan çatı şiddetli konvektif hava koşulları nedeniyle çöktü.
Yerel acil durum yönetim yetkililerinin bildirdiğine göre cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel