Çin'de Festival Çatısı Şiddetli Havanın Kurbanı Oldu

Güncelleme:
Sichuan eyaletindeki Mianzhu kentinde festival için kurulan çatı, kötü hava koşulları nedeniyle çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

CHENGDU, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Mianzhu kentinde festival için kurulan çatı şiddetli konvektif hava koşulları nedeniyle çöktü.

Yerel acil durum yönetim yetkililerinin bildirdiğine göre cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
