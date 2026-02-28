Çin'in 2025'te Gsyih'nin 10.000 Yuanı Başına Karbon Emisyonunu Yüzde 5 Azaldı

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'de enerji tasarrufu ve karbon azaltımı alanında elde edilen kayda değer ilerlemeler sayesinde 2025 yılında ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 10.000 yuanı (yaklaşık 1.445 ABD doları) başına düşen karbondioksit emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 5 azaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü yayımladığı verilere göre hammadde olarak kullanılan enerji ve fosil dışı enerji tüketimi hariç tutulduğunda, GSYİH'nin 10.000 yuanı başına enerji tüketimi 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 5,1 geriledi.

Hidroelektrik, nükleer, rüzgar ve güneş gibi temiz enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretimi, önceki yıla kıyasla yüzde 14,4 artarak yaklaşık 4,25 trilyon kilovat-saate ulaştı.

Yeni enerjili araçların üretimi de söz konusu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 25,1 yükselerek 16,52 milyon adedi aştı. 2025 yılı sonu itibarıyla trafikteki yeni elektrikli araç sayısı, 12,57 milyon artışla 43,97 milyona ulaştı.

Çevresel göstergelerde de iyileşme kaydedilirken, il düzeyi ve üzerindeki 339 kentte yapılan ölçümlere göre bu kentlerin yüzde 72,6'sı hava kalitesi standartlarını karşıladı.

Kaynak: Xinhua