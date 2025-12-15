Albüm: Çin'in Aksay Kazak Özerk İlçesi'ndeki Kumtag Çölü'nde Restorasyon Projesi Titizlikle Yürütülüyor

JİUQUAN, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Gansu eyaletinin Aksay Kazak Özerk İlçesi'ndeki Kumtag Çölü'nde toplam 222.000 mu (14.800 hektar) alanı kapsayan bir su koruma, ekolojik koruma ve restorasyon projesi yürütülüyor. Proje kapsamında kum sabitleme ve ağaçlandırma gibi alt projeler de gerçekleştiriliyor.