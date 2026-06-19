Haberler

Albüm: Çin'in Fuzhou Kentinde Geleneksel Ejderha Teknesi Gece Yarışı Düzenlendi

Albüm: Çin'in Fuzhou Kentinde Geleneksel Ejderha Teknesi Gece Yarışı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Fuzhou kentindeki Sanxi köyünde, her yıl Ejderha Teknesi Festivali kapsamında düzenlenen gece yarışları, bereketli hasat ve esenlik dileğiyle renkli görüntülere sahne oluyor.

FUZHOU, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Fuzhou kentindeki Sanxi köyünün köklü geleneği olan ejderha teknesi gece yarışları, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Sanxi köyü sakinleri, her yıl Ejderha Teknesi Festivali döneminde hava karardıktan sonra düzenlenen yarışlar için bir araya geliyor. Derin bir kültürel anlama sahip olan etkinlik, bereketli bir hasat ve esenlik dileğinin simgesi olarak yaşatılıyor.

Kaynak: Xinhua
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
Tokyo'daki havalimanında British Airways yolcu uçağında akıllı telefon alev aldı

Yolcu uçağında büyük panik! Akıllı telefon alev aldı
Telefonlarındaki uygulama ele verdi! 50 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarındaki uygulamayı gören polis hepsini tek tek gözaltına aldı
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

İsmail Kartal sonrası herkes bu sözlerini paylaşıyor
Rıza Çalımbay'ın annesi vefat etti

Rıza Çalımbay'ın acı günü!
Adalet Bakanı Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine gözdağı! Mesajı hayli net