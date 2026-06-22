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Albüm: Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Ülke Genelinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Albüm: Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Ülke Genelinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
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Çin'de üç günlük Ejderha Teknesi Festivali tatili, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle değerlendirildi. Duanwu Festivali olarak da bilinen geleneksel festival bu yıl 19 Haziran'a denk geldi.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'deki üç günlük Ejderha Teknesi Festivali tatili, ülkenin dört bir yanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle değerlendirildi.

Duanwu Festivali olarak da bilinen geleneksel festival, bu yıl 19 Haziran'a denk geldi.

Kaynak: Xinhua
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