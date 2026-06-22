Albüm: Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Ülke Genelinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
Çin'de üç günlük Ejderha Teknesi Festivali tatili, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle değerlendirildi. Duanwu Festivali olarak da bilinen geleneksel festival bu yıl 19 Haziran'a denk geldi.
BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'deki üç günlük Ejderha Teknesi Festivali tatili, ülkenin dört bir yanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle değerlendirildi.
Duanwu Festivali olarak da bilinen geleneksel festival, bu yıl 19 Haziran'a denk geldi.
Kaynak: Xinhua