Albüm: Çin'de Ejderha Teknesi Festivali Ülke Genelinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'deki üç günlük Ejderha Teknesi Festivali tatili, ülkenin dört bir yanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle değerlendirildi.

Duanwu Festivali olarak da bilinen geleneksel festival, bu yıl 19 Haziran'a denk geldi.

Kaynak: Xinhua