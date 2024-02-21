Çin'de düşük sıcaklıklar ve kar nedeniyle acil durum ilan edildi

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Salı günü Anhui, Henan ve Hubei eyaletlerinde düşük sıcaklıklar ve kar nedeniyle dördüncü seviye acil durum müdahalesini etkinleştirdi.

Bakanlığa göre Ulusal Afet Önleme, Azaltma ve Yardım Komisyonu, afet önleme ve acil durum müdahalesine yardımcı olmak üzere üç eyalete çalışma ekipleri sevk etti.

Bakanlık, dondurucu yağmur ve karın birçok bölgeyi etkilemesinin beklendiğini ve Bahar Bayramı tatilinin ardından oluşan trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda afet risklerinin nispeten yüksek olduğunu kaydetti.

Bakanlık, ilgili bölgeleri hava durumundaki değişikliklere dikkat etmeye, farklı departmanlar arasında koordinasyonu artırmaya, kurtarma kuvvetlerini güçlendirmeye ve afet yardım çalışmaları için önceden hazırlık yapmaya çağırdı.

Çin'in ulusal gözlemevi, dondurucu yağmur ve kar fırtınalarının Salı gününden Cuma gününe kadar ülkenin bazı bölümlerini vuracağına ilişkin tahminler üzerine Salı günü kar fırtınalarına karşı sarı alarm yayımladı.