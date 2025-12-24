Çin'in Guizhou Eyaletinde Dong Yeni Yılı Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk Bölgesi'nde, her yıl düzenlenen Dong Yeni Yılı Festivali kapsamında insanlar bir araya gelerek kutlamalar yaptı.
GUİYANG, 24 Aralık (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk Bölgesi'nde her yıl düzenlenen Dong Yeni Yılı Festivali'ni kutlayan insanlar, 20 Aralık 2025. (Fotoğraf: Long Jianrui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel