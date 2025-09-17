Haberler

Çin'de Dağ ve Göl Gezinti Festivali Başladı

Çin'de Dağ ve Göl Gezinti Festivali Başladı
Liangshan Yi Özerk İli'nde bulunan Lugu Gölü'nde, yerel halk için önemli bir gelenek olan Dağ ve Göl Gezinti Festivali başladı. Bu yıl itibarıyla, festivalin tarihi resmi tatil olarak ilan edildi.

LİANGSHAN, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Liangshan Yi Özerk İli'nde yer alan Lugu Gölü'nde "Dağ ve Göl Gezinti Festivali" salı günü başladı.

Dağ ve göl çevresinde gezinti yapmak, göl çevresinde yaşayan Mosuo halkı için önemli bir gelenek olma özelliğini taşıyor. Liangshan Yi Özerk İli bu yıldan itibaren, ay takvimine göre yedinci ayın 25. gününü "Dağ ve Göl Gezinti Festivali" ilan ederek yerel resmi tatil olarak belirledi. Yanyuan ve Muli ilçe sakinleri bu özel günde bir günlük tatilin keyfini çıkarabilecek.

