Albüm: Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde Çölleşmeyle Mücadele Çalışmaları Sürüyor
İç Moğolistan'da, çölleşmeyle mücadele kapsamında 200 hektarlık kumlu alanda çalışmalar yürütülüyor. Proje, yerel ekosistemi koruma ve tarım arazilerini yeniden kazanma amacı taşıyor.
TONGLİAO, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Horqin Sol Arka Sancağı'nda çölleşmeyle mücadele projesi kapsamında yaklaşık 200 hektarlık kumlu alanda çalışmalar yürütülüyor. Alan, sancak sınırları içinde henüz işlenmemiş son hareketli ve yarı hareketli kumlu arazilerden biri olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Xinhua