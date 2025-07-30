Çin'de Co-May Tayfunu Şiddetli Yağışlar ve Taşmalara Neden Oldu

Çin'de Co-May Tayfunu Şiddetli Yağışlar ve Taşmalara Neden Oldu
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Çin'in Zhejiang eyaletinde meydana gelen Co-May Tayfunu, Ningbo kentinin Xiangshan ilçesinde yoğun yağışlara yol açtı. Bölgedeki gemiler limanlara sığınırken, feribot seferleri durduruldu.

NİNGBO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın sekizinci tayfunu olan Co-May Tayfunu, ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Ningbo kentinin Xiangshan ilçesinde şiddetli yağışlara neden oldu. Bölgedeki gemiler limanlara sığınırken, feribot seferleri askıya alındı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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