Çin'de Co-May Tayfunu Şiddetli Yağışlar ve Taşmalara Neden Oldu

NİNGBO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın sekizinci tayfunu olan Co-May Tayfunu, ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Ningbo kentinin Xiangshan ilçesinde şiddetli yağışlara neden oldu. Bölgedeki gemiler limanlara sığınırken, feribot seferleri askıya alındı.