Çin'de Co-May Tayfunu Şiddetli Yağışlar ve Taşmalara Neden Oldu
Çin'in Zhejiang eyaletinde meydana gelen Co-May Tayfunu, Ningbo kentinin Xiangshan ilçesinde yoğun yağışlara yol açtı. Bölgedeki gemiler limanlara sığınırken, feribot seferleri durduruldu.
NİNGBO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de bu yılın sekizinci tayfunu olan Co-May Tayfunu, ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Ningbo kentinin Xiangshan ilçesinde şiddetli yağışlara neden oldu. Bölgedeki gemiler limanlara sığınırken, feribot seferleri askıya alındı.
Kaynak: Xinhua / Güncel