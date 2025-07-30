Çin'de Co-May Tayfunu Karaya Ulaştı
Çin'in Zhejiang Eyaleti Meteoroloji Gözlemevi, bu yılın sekizinci tayfunu olan Co-May'in Zhoushan kenti açıklarında karaya çıktığını ve rüzgar hızının saniyede 23 metreye ulaştığını duyurdu.
ZHOUSHAN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang Eyaleti Meteoroloji Gözlemevi, bu yılın sekizinci tayfunu olan Co-May'in çarşamba günü sabah 04.30'da Zhoushan kenti açıklarında karaya çıktığını bildirdi. Gözlemevi ayrıca fırtınanın merkezindeki rüzgar hızının saniyede 23 metreye ulaştığını kaydetti.
Kaynak: Xinhua / Güncel