Çin'de Co-May Tayfunu Karaya Ulaştı

Çin'de Co-May Tayfunu Karaya Ulaştı
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Çin'in Zhejiang Eyaleti Meteoroloji Gözlemevi, bu yılın sekizinci tayfunu olan Co-May'in Zhoushan kenti açıklarında karaya çıktığını ve rüzgar hızının saniyede 23 metreye ulaştığını duyurdu.

ZHOUSHAN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang Eyaleti Meteoroloji Gözlemevi, bu yılın sekizinci tayfunu olan Co-May'in çarşamba günü sabah 04.30'da Zhoushan kenti açıklarında karaya çıktığını bildirdi. Gözlemevi ayrıca fırtınanın merkezindeki rüzgar hızının saniyede 23 metreye ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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