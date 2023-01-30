Çin'de Çin Yeni Yılı Kutlamaları Kapsamında Maytaplarla Ejderha Dansı Sergilendi
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Çin'in iç kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Huaihua kentinde bölge sakinleri Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için ejderha dansı sergileyip maytap patlattı.
Çin'in iç kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Huaihua kentinde bölge sakinleri Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için ejderha dansı sergileyip maytap patlattı.
İnsanlar meşaleler taşıyarak bir daire oluşturdu, maytap yakarak ejderhaya fırlattı.
Bu gelenek, yeni yılda iyi hava şartları ve refah için dua etmek için yüzlerce yıldır sürdürülüyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huaihua'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel