Çin'de Chushu Dönemi ile Tarım Faaliyeti Artıyor

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ay takvimindeki 24 güneş döneminden 14'üncüsü olan Chushu dönemi yaklaşırken, Çin'in dört bir yanında çiftçiler tarlalarda yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Chushu dönemi, Çin'de yazın en sıcak döneminin sona ermeye başladığı anlamına geliyor.