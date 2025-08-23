Çin'de Chushu Dönemi ile Tarım Faaliyeti Artıyor

Çin'de Chushu Dönemi ile Tarım Faaliyeti Artıyor
Çin'in ay takvimindeki Chushu dönemi yaklaşırken, çiftçiler yazın en sıcak döneminin sona ermesiyle tarlalarda yoğun bir şekilde çalışmaya başladı.

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ay takvimindeki 24 güneş döneminden 14'üncüsü olan Chushu dönemi yaklaşırken, Çin'in dört bir yanında çiftçiler tarlalarda yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Chushu dönemi, Çin'de yazın en sıcak döneminin sona ermeye başladığı anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
