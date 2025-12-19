Haberler

Çin'de Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir sitede gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NANNİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir sitede düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre olay cuma sabahı saat 07.00 civarında Laibin kentinin Xincheng ilçesinde yaşandı. Şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, yaralınınsa hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
