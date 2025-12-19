Çin'de Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü, 1 Yaralı

NANNİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir sitede düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre olay cuma sabahı saat 07.00 civarında Laibin kentinin Xincheng ilçesinde yaşandı. Şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, yaralınınsa hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.