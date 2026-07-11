Albüm: Çin'de Bavi Tayfunu Nedeniyle Alarm Durumu Devam Ediyor
Çin Ulusal Gözlemevi, 2026'nın dokuzuncu tayfunu Bavi'nin pazar sabahı kıyılara ulaşması beklendiği için en yüksek seviye olan kırmızı alarmı verdi. Can ve mal güvenliği için önlemler alınıyor.
BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Gözlemevi cumartesi günü, 2026'nın dokuzuncu tayfunu Bavi Tayfunu'nun pazar sabahı erken saatlerde Çin'in kıyılarına ulaşması beklendiği için, dört kademeli sistemin en yüksek seviyesi olan kırmızı alarm verdi.
Etkilenen bölgelerde alarm durumu sürerken, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla önleme ve müdahale tedbirleri uygulanıyor.
Kaynak: Xinhua