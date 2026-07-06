Haberler

Çin'de sellerin barajda açtığı yarık nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in güneyinde etkili olan Maysak Tropik Fırtınası nedeniyle Liulan Barajı'nda oluşan yarık, 300'den fazla kişinin tahliyesine yol açtı. Can kaybı bildirilmezken, sel alarmı en üst seviyeye çıkarıldı.

Çin'in güneyinde günlerdir süren seller nedeniyle Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Nanning kentinde bulunan Liulan Barajı'nda oluşan yarık, yüzlerce kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Maysak Tropik Fırtınası nedeniyle ülkenin güneyindeki alarm durumu devam ediyor.

Yoğun yağışların ardından ülkenin güneyindeki Nanning'de bulunan Liulan Barajı'nın gövdesinin iki bölümü çöktü ve barajda yarık oluştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel nedeniyle tarım arazilerinin ve telefon direklerinin sular altında kaldığı, bazı kişilerin çatıların üzerinde yardım istediği görüldü.

Yetkililer, bölgedeki 300'den fazla kişinin yüksek kesimlere tahliye edildiğini, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Ayrıca Nanning kentinde yetkililer, sel acil durum müdahale seviyesini 3'ten en ciddi seviye olan 1'e yükseltti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da

Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma tamam! Dev havayolu şirketi resmen satılıyor

Anlaşma tamam! Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Bolu Belediyesi irtikap davasında ilk duruşma! Parayı nasıl aldığını anlattı

Bolu Belediyesi irtikap davasında ilk duruşma
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?

NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Sağanak yağışlar geri geliyor
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

İran'a ihanetle suçlanan komutan geri döndü! İki ülkeye mesajı var