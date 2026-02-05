Haberler

Albüm: Çin'de Baharın Başlangıcı Kabul Edilen "Lichun" Tarımsal Faaliyetlere İvme Kazandırdı

Albüm: Çin'de Baharın Başlangıcı Kabul Edilen 'Lichun' Tarımsal Faaliyetlere İvme Kazandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in geleneksel güneş takviminde baharın başlangıcı olarak kabul edilen 'Lichun' tarihi, 4 Şubat'ta kutlandı. Bu tarih, yeni yıldaki tarımsal faaliyetlerin de sembolik başlangıcını temsil ediyor.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneş esaslı geleneksel takviminde, 24 güneş teriminin ilki olan ve baharın başlangıcı kabul edilen "Lichun" çarşamba günü başladı. Bu tarih, aynı zamanda yeni yıldaki tarımsal faaliyetlerin sembolik başlangıcı olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu