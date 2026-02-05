Albüm: Çin'de Baharın Başlangıcı Kabul Edilen "Lichun" Tarımsal Faaliyetlere İvme Kazandırdı
Çin'in geleneksel güneş takviminde baharın başlangıcı olarak kabul edilen 'Lichun' tarihi, 4 Şubat'ta kutlandı. Bu tarih, yeni yıldaki tarımsal faaliyetlerin de sembolik başlangıcını temsil ediyor.
BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneş esaslı geleneksel takviminde, 24 güneş teriminin ilki olan ve baharın başlangıcı kabul edilen "Lichun" çarşamba günü başladı. Bu tarih, aynı zamanda yeni yıldaki tarımsal faaliyetlerin sembolik başlangıcı olarak görülüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel