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Çin'in Liaoning eyaletinde apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi öldü

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Çin'in Liaoning eyaletindeki Huludao şehrinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde sabah saatlerinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların hastanede tedavi edildiği, patlamanın kesin sebebinin araştırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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