Çin'in Liaoning eyaletinde apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi öldü
Çin'in Liaoning eyaletindeki Huludao şehrinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde sabah saatlerinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.
Yerel yönetimden yapılan açıklamada, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralıların hastanede tedavi edildiği, patlamanın kesin sebebinin araştırıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Emre Aytekin