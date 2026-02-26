Çin'de 9 general Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) mensubu 9 generalin, yasama meclisi Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, ülkenin yasama meclisi işlevi yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi, bu hafta yaptığı yasama oturumunda, 5 orgeneral, 1 korgeneral ve 3 tümgeneralin olduğu 9 generali meclis üyeliğinden azletme kararı aldı.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Li Çiaoming, Enformasyon Destek Kuvveti Siyasi Komiseri Orgeneral Li Vey, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şın Cinlong, eski Deniz Kuvvetleri Siyasi Komiseri Orgeneral Çin Şıngşiang ve eski Hava Kuvvetleri Siyasi Komiseri Orgeneral Yü Congfu'nun meclis üyeliklerine son verildi.

Ayrıca silahlı kuvvetleri yöneten Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) Ulusal Savunma Seferberlik Dairesi Başkanı Korgeneral Vang Donghay ile MAK'tan Tümgeneral Bien Rüifıng, Kara Kuvvetlerinden Tümgeneral Ding Layfu ve Roket Kuvvetlerinden Yang Guang da meclis üyeliğinden çıkarıldı.

Generallerin, ÇUHK'un gelecek hafta yapılacak yıllık toplantısı öncesinde üyelikten çıkarılması, haklarında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlanıyor.

9 generalin üyelikten çıkarılmasıyla ÇUHK'ye Mart 2023'te başlayan yasama döneminde üyelikten azledilen generallerin sayısı 38'e yükselirken, mecliste 281 kişiden oluşan askeri delegasyonun üye sayısı 243'e indi.

Ordudaki yolsuzluk soruşturmaları

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son 3 yılda çok sayıda üst düzey asker ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliklerinden azledilmişti.

2023'te önce Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından 2024'te askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonrası daha önce bu birimlerin komutanlıklarını yapan halef ve selef iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu, ordudan ve partilerinden ihraç edilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmıştı.

Çin ordusunu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli ikinci askeri konumundaki Orgeneral Hı Veydong ile Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Oramiral Miao Hua da haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle ordudan ve partiden ihraç edilmişti.

Son olarak yine MAK Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli ikinci askeri konumundaki Orgeneral Cang Youşia ile Genelkurmay Başkanı Liu Cınli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Soruşturmalar, MAK üyelerinin yanı sıra kuvvet karargahları ve cephe komutanlıklarının başındaki isimlerin neredeyse tamamının tasfiyesine yol açtı.