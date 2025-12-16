Çin, ABD'nin Desteğiyle Yürütülen Operasyonda 430 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirdi

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi'nden alınan bilgi doğrultusunda 430 kilogram kokain ele geçirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, uyuşturucuların 26 Kasım'da Guangdong eyaletinin Shenzhen kentindeki bir limanda şüpheli bir uluslararası konteyner içinde ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.