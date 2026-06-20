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Çin'in Zhenyuan İlçesinde Ejderha Teknesi Yarışı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Çin'in güneybatısındaki Zhenyuan ilçesinde, 19-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen 42. ejderha teknesi yarışı, Ejderha Teknesi Festivali kapsamında coşkuyla kutlanıyor.

ZHENYUAN, 20 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Zhenyuan ilçesinde düzenlenen ejderha teknesi yarışı görülüyor, 19 Haziran 2026.

Çin genelinde insanlar, bu yıl 19 Haziran'a denk gelen Ejderha Teknesi Festivali'ni kutluyor.

Ülkenin güneybatısındaki Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ne bağlı Zhenyuan ilçesinde, 19- 21 Haziran tarihlerinde Duanwu Festivali olarak da bilinen kutlamalar kapsamında 42. ejderha teknesi yarışı düzenleniyor. (Fotoğraf: Yuan Fuhong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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