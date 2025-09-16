Haberler

Çin'de 4 Generalin Meclis Üyeliği Sonlandırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait 4 general, yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı. Bu durum, son 2 yılda ordudan ihraç edilen üst düzey askerlerin sayısının artmasıyla dikkat çekiyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) mensubu 4 generalin, yasama meclisi olan Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldığı belirtildi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinin geçen haftaki yasama oturumuna ilişkin yapılan açıklamada, eski Halk Silahlı Polis Gücü Komutanı Orgeneral Vang Hunning, eski Halk Silahlı Polis Gücü Lojistik Dairesi Başkanı Korgeneral Cang Lin, Merkezi Askeri Komisyonun Müşterek Lojistik Destek Gücünün eski siyasi komiseri Korgeneral Gao Daguang ile Doğu Cephesi Komutanlığının eski siyasi komiseri Vang Cıbin'in meclis üyeliklerine son verildiği ifade edildi.

Komutanların meclis üyeliğinden çıkarılması, haklarında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlanıyor.

4 generalin üyelikten çıkarılmasıyla Çin Ulusal Halk Kongresinin Mart 2023'te başlayan yeni döneminde üyelikten azledilen generallerin sayısı 20'ye yükselirken, mecliste 281 kişiden oluşan askeri delegasyonun üye sayısı 261'e düştü.

Bu dönemde 6 orgeneral, 12 korgeneral ve 2 tümgeneral üyelikten çıkarıldı.

Ordudaki yolsuzluk soruşturmaları

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son 2 yılda çok sayıda üst düzey asker, ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliklerinden azledilmişti.

2023'te önce Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından 2024'te askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonrası daha önce bu birimlerin komutanlıklarını yapan halef ve selef iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu, ordudan ve partilerinden ihraç edilirken rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmıştı.

Öte yandan, Çin ordusunu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Amiral Miao Hua da benzer akıbeti paylaşmış, Komisyonun Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli ikinci askeri konumundaki Hı Veydong'un da soruşturulduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.