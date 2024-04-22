Çin'de 25. Uluslararası Sebze Bilim ve Teknolojisi Fuarı Başladı

WEİFANG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Shouguang kentinde Cumartesi günü başlayan 25. Çin (Shouguang) Uluslararası Sebze Bilim ve Teknolojisi Fuarı, 30 Mayıs'a kadar devam edecek.

Toplam 450.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuarda çok çeşitli sebzeler, tohumlar ve ileri teknolojiler yer alıyor. Fuarda 2.600'ün üzerinde yüksek kaliteli yerli ve yabancı sebze çeşidi ve 100'den fazla ileri teknoloji sergileniyor.