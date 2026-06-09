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Albüm: Çin'in Guangxi Bölgesindeki Ekolojik Köprü, Yaban Hayvanları İçin Doğal Geçit İşlevi Görüyor

Albüm: Çin'in Guangxi Bölgesindeki Ekolojik Köprü, Yaban Hayvanları İçin Doğal Geçit İşlevi Görüyor
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Çin'de büyük bir kanal üzerine inşa edilen 240 metre uzunluğundaki yaban hayvanı geçidi, maskeli misk kedisi, leopar kedisi ve kızıl karınlı sincap gibi türlerin iki yaka arasında güvenle göç etmesine olanak sağlıyor. Doğal geçiş güzergahları esas alınarak tasarlanan köprü, yaban hayvanlarının koridoru doğal yaşam alanlarının bir uzantısı olarak benimsemesine yardımcı oluyor.

LİNGSHAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'de büyük bir kanalın üzerinden geçen ve türünün ilk örneği olan 240 metre uzunluğundaki yaban hayvanı geçidi, maskeli misk kedisi, leopar kedisi ve kızıl karınlı sincap gibi türlerin su yolunun iki yakası arasında göç etmesine imkan sağlıyor.

Doğal geçiş güzergahlarını esas alan tasarımı sayesinde köprü, yaban hayvanlarının koridoru doğal yaşam alanlarının bir uzantısı olarak benimsemesine yardımcı oluyor.

Kaynak: Xinhua
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