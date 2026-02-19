Haberler

Çin'de 2026 Bahar Bayramı'nın İlk Dört Gününde Gişe Hasılatı 290 Milyon Doları Aştı

Güncelleme:
Çin'de 2026 Bahar Bayramı'nın ilk dört gününde sinema gişesi, ön satışlarla birlikte 2 milyar yuanı (yaklaşık 290 milyon ABD doları) geçti. Bayram tatili boyunca çeşitli türlerde filmler izleyicilere sunuluyor.

BEİJİNG, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 2026 Bahar Bayramı'nın ilk dört günündeki gişe hasılatı çarşamba günü öğleden sonra itibarıyla ön satışlarla birlikte 2 milyar yuanı (yaklaşık 290 milyon ABD doları) aştı.

Pazar günü başlayan dokuz günlük bayram tatili sırasında, dünyanın en büyük ikinci film pazarı olan Çin'de sektör açısından en hareketli dönemlerden biri yaşanıyor

Sinema sektörünün açıkladığı verilere göre bu yıl tatil sezonunda vizyona giren komedi, aksiyon, animasyon ve bilim kurgu gibi farklı türlerdeki filmler, izleyicilere zengin ve çok çeşitli bir sinema keyfi sunuyor.

Kaynak: Xinhua
