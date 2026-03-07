Haberler

Albüm: Çin'de Ulusal Halk Kongresi Kapsamında Halkın Geçim Kaynakları Konulu Basın Toplantısı Düzenlendi

Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumunda halkın geçim kaynakları konulu basın toplantısı yapıldı. Toplantıya bakanlar da katıldı.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında halkın geçim kaynakları konulu bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Sun Yeli, Çin Sivil İşler Bakanı Lu Zhiyuan, Çin Eğitim Bakanı Huai Jinpeng ve Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao katıldı.

