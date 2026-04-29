Çin Cumhurbaşkanı Xi, Shanghai İşbirliği Örgütü Yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma Forumu'na Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma Forumu'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi çarşamba günkü mesajında, "berrak sular ve yemyeşil dağların paha biçilmez değerler olduğu" kavramını savunan ve ekolojik koruma ve yeşil kalkınmaya öncelik verme yolunda kararlılıkla ilerleyen Çin'in, küresel eko-medeniyetin teşvik edilmesinde önemli bir katılımcı, katkı veren ve lider konumunda olduğunu belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın hem Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kuruluşunun 25. yıldönümü hem de Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) başlangıç yılı olduğunu hatırlatan Xi, Shanghai Ruhu'nu teşvik etmek, örgüt çerçevesinde daha fazla sorumluluk üstlenmek, politika uyumunu, deneyim etkileşimini ve proje işbirliğini güçlendirmek, küresel çevresel yönetişim sisteminin iyileştirilmesini ilerletmek ve temiz, güzel ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Forum, çarşamba günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde başladı. Etkinlik, örgütün İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Komisyonu, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı ve Zhejiang Eyaleti Halk Yönetimi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

