Çin Cumhurbaşkanı Xi, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Konuştu

Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Xi, örgütün kuruluş misyonuna olan bağlılığını vurguladı.

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde, Shanghai İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne başkanlık etti ve "Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Kuruluş Misyonuna Sadık Kalmak ve Daha İyi Bir Geleceğe Kapı Aralamak" başlıklı bir konuşma yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
