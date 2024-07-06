Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacikistan'da yapılan meclis ve hükümet binalarının açılışına katıldı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Çin'in desteğiyle yapılan meclis ve hükümet binalarının açılış törenine katıldı. Xi Jinping, Kazakistan ziyaretinin ardından Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
DUŞANBE, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Cuma günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Çin'in desteğiyle yapılan meclis ve hükümet binalarının açılışına katıldı.
Xi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne katılıp Kazakistan'a resmi ziyarette bulunduktan sonra Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.