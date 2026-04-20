Çin Cumhurbaşkanı Xi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Telefonda Görüştü

Xi Jinping, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin sürdürülmesi gerektiğini belirtti ve Suudi Arabistan ile stratejik işbirliği vurgusu yaptı.

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hürmüz Boğazı'nda olağan deniz trafiğinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Xi pazartesi günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Xi, her zaman karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerine bağlı kaldıklarını ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Suudi Arabistan arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, ikili ilişkilerin kapsam ve derinliğini sürekli genişletmek ve Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine örnek oluşturulmak üzere karşılıklı stratejik güvenin derinleştirilmesi, tatbiki işbirliğinin güçlendirilmesi ve her seviyede etkileşimin artırılması için bu fırsatı değerlendirmek amacıyla Suudi Arabistan ile çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Xi, acilen kapsamlı bir ateşkes yapılarak silahlı çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunduklarını, barışın yeniden tesis edilmesine yönelik tüm çabaları desteklediklerini ve anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülme kavuşturulmasında kararlı olduklarını vurguladı.

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin olağan şekilde devam etmesinin, hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet ettiğine dikkat çeken Xi, iyi komşuluk, kalkınma, güvenlik ve işbirliği ile öne çıkan ortak bir yuva inşa etme, kendi gelecek ve kaderlerini belirleme ve bölgede uzun vadeli barış ve istikrarı teşvik etme konularında bölge ülkelerini desteklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

Merkez Bankası'nda sürpriz ayrılık! Sivri dilli isim sessizce gitti
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Kayıp kadın, filtreli fotoğrafları yüzünden uzun süre bulunamadı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Romanya'da George Hagi dönemi başladı

Merakla beklenen imzayı sonunda attı
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü

Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü