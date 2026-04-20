Çin Cumhurbaşkanı Xi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hürmüz Boğazı'nda olağan deniz trafiğinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Xi pazartesi günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Xi, her zaman karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerine bağlı kaldıklarını ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Suudi Arabistan arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, ikili ilişkilerin kapsam ve derinliğini sürekli genişletmek ve Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine örnek oluşturulmak üzere karşılıklı stratejik güvenin derinleştirilmesi, tatbiki işbirliğinin güçlendirilmesi ve her seviyede etkileşimin artırılması için bu fırsatı değerlendirmek amacıyla Suudi Arabistan ile çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Xi, acilen kapsamlı bir ateşkes yapılarak silahlı çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunduklarını, barışın yeniden tesis edilmesine yönelik tüm çabaları desteklediklerini ve anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülme kavuşturulmasında kararlı olduklarını vurguladı.

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin olağan şekilde devam etmesinin, hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet ettiğine dikkat çeken Xi, iyi komşuluk, kalkınma, güvenlik ve işbirliği ile öne çıkan ortak bir yuva inşa etme, kendi gelecek ve kaderlerini belirleme ve bölgede uzun vadeli barış ve istikrarı teşvik etme konularında bölge ülkelerini desteklediklerini söyledi.

