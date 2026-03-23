Çin, Cielong-3 roketiyle denizden 10 uydu fırlattı

Çin, Cielong-3 roketiyle denizden 10 Centispace-1 uydusunu uzaya başarıyla fırlattı. Uydu fırlatışı, Çin'in GPS rakibi BeiDou sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Çin, ticari uydu taşımacılığı için tasarladığı Cielong-3 (Akıllı Ejderha-3) roketiyle denizden 10 uyduyu uzaya yolladı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in küresel konumlama sisteminin geliştirilmesinde kullanılan Centispace-1 uydularının 10 parçalık yeni grubu, Sarı Deniz kıyısındaki Hayyang şehri açığında kurulu deniz platformundan fırlatıldı.

Uyduların Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumuna yerleştiği fırlatış, Cielong-3 roketiyle gerçekleştirilen 10'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

Merkezi Pekin'de bulunan Future Navigation şirketi tarafından geliştirilen Centispace-1 uyduları, Çin'in ABD'nin Küresel Konumlama Sistemi'ne (GPS) rakip uydu konumlama sistemi BeiDou'nun geliştirilmesinde kullanılıyor.

Çin, uydu konumlama sistemi için Alçak Yer Yörüngesi'nde 160 parçadan oluşan takım uydu ağı oluşturmayı planlıyor.

Ticari uydu pazarındaki artan fırlatış talebine yanıt vermek için tasarlandı

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisine (CALT) bağlı Çin Roket Şirketi tarafından geliştirilen Cielong-3 roketi, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,6 tona kadar yük taşıyabiliyor.

31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki katı yakıtlı roket, 4 aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip. Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi hedefleyen roketin, fırlatma maliyetlerini kilogram başına 10 bin doların altına kadar indireceği öngörülüyor.

Şirket, daha önce geliştirdiği Cielong-1 roketi ile 2019'da Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 uydu fırlatmıştı. Birinci nesil roket 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti. Şirketin sonraki nesil Cielong-4 roketinin ise 2,5 ton taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
