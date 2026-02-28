Haberler

Çin, İsrail'deki Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Ortadoğu'daki artan güvenlik riskleri nedeniyle İsrail'de bulunan vatandaşlarına güvenlik önlemlerini güçlendirmelerini tavsiye etti. Bilgilendirilmede, acil durum hazırlıkları ve güvenlik talimatlarına uyulması gerektiği vurgulandı.

KUDÜS, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Ortadoğu'da güvenlik risklerinin artması nedeniyle bir güvenlik uyarısı yayımlayarak, İsrail'de bulunan Çin vatandaşlarını önlemlerini güçlendirmeye çağırdı.

Cuma günü yapılan açıklamada, Çin vatandaşlarına gelişmeleri yakından takip etmeleri, İsrail makamlarının güvenlik talimatlarına uymaları, teyakkuzda kalmaları ve acil durum hazırlıklarını güçlendirmeleri ve zaruri olmayan seyahatlerden kaçınmaları tavsiye edildi.

Büyükelçilik ayrıca, vatandaşların güvenliklerini sağlamak amacıyla bulundukları bölgelerdeki sığınaklar ve tahliye güzergahları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini vurguladı.

Salı günü yayımlanan önceki bildiride ise bölgedeki güvenlik durumunun gerginliğini koruduğu ve daha da kötüleşebileceği belirtilerek Çin vatandaşlarına dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: Xinhua
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

Mirasından men ettiği çocuklarından İbrahim Tatlıses'e rest
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada

İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Bu işaretler hiç hayra alamet değil! Şimdi de İngiltere...
Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu

Bir anda kucağına oturdu, gerçeği öğrenince bile susmadı
Milyoner'de '5 çocuk annesiyim' dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

"5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar