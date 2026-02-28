Çin, İsrail'deki Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı Yaptı

KUDÜS, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Ortadoğu'da güvenlik risklerinin artması nedeniyle bir güvenlik uyarısı yayımlayarak, İsrail'de bulunan Çin vatandaşlarını önlemlerini güçlendirmeye çağırdı.

Cuma günü yapılan açıklamada, Çin vatandaşlarına gelişmeleri yakından takip etmeleri, İsrail makamlarının güvenlik talimatlarına uymaları, teyakkuzda kalmaları ve acil durum hazırlıklarını güçlendirmeleri ve zaruri olmayan seyahatlerden kaçınmaları tavsiye edildi.

Büyükelçilik ayrıca, vatandaşların güvenliklerini sağlamak amacıyla bulundukları bölgelerdeki sığınaklar ve tahliye güzergahları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini vurguladı.

Salı günü yayımlanan önceki bildiride ise bölgedeki güvenlik durumunun gerginliğini koruduğu ve daha da kötüleşebileceği belirtilerek Çin vatandaşlarına dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: Xinhua