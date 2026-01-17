Haberler

Çin, ABD'nin Minnesota Eyaletindeki Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı Yaptı

Güncelleme:
Çin'in Chicago Başkonsolosluğu, Minnesota'daki Çin vatandaşlarına güvenliklerini artırmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin operasyonlar yürüttüğüne dikkat çekilerek çeşitli tedbirler önerildi.

LOS ANGELES, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Chicago Başkonsolosluğu, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Çin vatandaşlarına güvenlik farkındalıklarını artırma ve tedbirli olma çağrısında bulundu.

Başkonsolosluktan cuma günü yapılan açıklamada "Minnesota'nın birçok bölgesinde kolluk kuvvetlerinin operasyonlar yürüttüğüne" dikkat çekilerek, Çin vatandaşlarına resmi duyuruları ve medya haberlerini yakından takip etmeleri, geçerli kimlik belgelerini her zaman yanlarında bulundurmaları, tetikte olmaları, kişisel güvenlik farkındalıklarını artırmaları, kalabalık yerlerden ve güvenlik zaafı olabileceği değerlendirilen bölgelerden uzak durmaları ve geceleyin ve tek başına seyahat etmekten kaçınmaları hatırlatıldı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne bağlı bir ajan 7 Ocak'ta Minnesota'nın en büyük kenti Minneapolis'te kaçak göçmenleri hedef alan bir operasyon sırasında Renee Nicole Good adında 37 yaşındaki Amerikalı bir kadını vurarak öldürmüş, kentte gerginliği tırmandıran bu olay, ülke genelinde geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

Minneapolis'teki protestolar cuma günü de devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump yerel yetkililerin "kontrolü tamamen kaybettiğini" söyleyerek, federal yetkililerin harekete geçebileceği imasında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
