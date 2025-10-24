Çin Başbakanı Li Çiang, Singapur'u Ziyaret Edecek

Çin Başbakanı Li Çiang'ın, Malezya'da düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi öncesinde Singapur'u ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Li'nin, Singapurlu mevkidaşı Lawrence Wong'un davetiyle 25-26 Mayıs'ta bu ülkeyi ziyaret edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, 2025'in Çin ile Singapur arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yılı olduğunu hatırlatarak, Singapur ile farklı alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi, uluslararası ve bölgesel konularda yakın iletişim ve eş güdüm içinde çok taraflılığı ve serbest ticareti birlikte korumayı istediklerini ifade etti.

Başbakan Li, "selefi Li Kıçiang'ın 2018'deki ziyaretinden bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk Çin Başbakanı" olacak. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de en son 2015'te Singapur'u ziyaret etmişti.

Singapur Başbakanı Wong, mayısta seçilmesinin ardından ilk dış ziyaretini Çin'e yapmış, Başbakan Li ve Devlet Başkanı Şi ile görüşmüştü.