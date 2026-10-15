Çin Başbakanı Li, 17-22 Ekim'de Özbekistan, Tacikistan ve Rusya'ya gidecek

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BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un daveti üzerine 17-18 Ekim tarihlerinde Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, Li'nin ayrıca 18-20 Ekim tarihlerinde Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda'nın daveti üzerine Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Li, Tacikistan ziyareti kapsamında 25. Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

20-22 Ekim tarihlerinde ise Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in davetiyle Rusya'ya gidecek olan Li, iki ülke hükümet başkanları arasında düzenlenecek 31. olağan toplantıya katılacak.

Kaynak: Xinhua