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Çin Başbakanı Li, 17-22 Ekim'de Özbekistan, Tacikistan ve Rusya'ya gidecek

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Çin Başbakanı Li, 17-22 Ekim'de Özbekistan, Tacikistan ve Rusya'ya gidecek
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Çin Başbakanı Li Qiang, 17-18 Ekim'de Özbekistan'a, 18-20 Ekim'de Tacikistan'a resmi ziyaret yapacak. Li, Tacikistan'da 25. Shanghai İşbirliği Örgütü Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'na; 20-22 Ekim'de Rusya'da 31. olağan hükümet başkanları toplantısına katılacak.

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un daveti üzerine 17-18 Ekim tarihlerinde Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, Li'nin ayrıca 18-20 Ekim tarihlerinde Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda'nın daveti üzerine Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Li, Tacikistan ziyareti kapsamında 25. Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

20-22 Ekim tarihlerinde ise Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in davetiyle Rusya'ya gidecek olan Li, iki ülke hükümet başkanları arasında düzenlenecek 31. olağan toplantıya katılacak.

Kaynak: Xinhua
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