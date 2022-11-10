Çin Başbakanı, Kamboçyalı Mevkidaşı ile Görüştü Güncel Haberler PUNOM PEN, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang ve Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Barış Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmelerinin ardından Punom Pen-Shanoukville Otoyolu'nun açılışını yaptı ve geçim destekleme projesinin devir... PUNOM PEN, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang ve Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki Barış Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmelerinin ardından Punom Pen-Shanoukville Otoyolu'nun açılışını yaptı ve geçim destekleme projesinin devir teslim törenine katıldı, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Punom Pen 10 Kasım Güncel Haberler

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