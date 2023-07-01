Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, Rus Mevkidaşıyla Görüştü

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile bir araya geldi, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yue.