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Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, Rus Mevkidaşıyla Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, Rus Mevkidaşıyla Görüştü

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BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile bir araya geldi, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yue.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile bir araya geldi, 30 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı 1 Temmuz Pekin Güncel Haberler

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