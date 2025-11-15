Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Sierra Leone'yi Ziyaret Etti

FREETOWN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Liu Guozhong, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da Sierra Leone Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohamed Juldeh Jalloh ile bir araya geldi, 13 Kasım 2025.

Liu, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin daveti üzerine çarşamba gününden cuma gününe kadar Sierra Leone'yi ziyaret etti. (Fotoğraf: Gao Jianfei/Xinhua)