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Çin Başbakan Yardımcısı: Küresel enerji güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya hazırız

Çin Başbakan Yardımcısı: Küresel enerji güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya hazırız
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BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, küresel enerji güvenliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, küresel enerji güvenliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 16. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Enerji Bakanları Toplantısı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Ding, Çin'in her zaman küresel enerji piyasalarının istikrarını savunacağını, küresel yeşil ve düşük karbonlu dönüşüme katkıda bulunacağını ve uluslararası enerji işbirliğine katılacağını belirtti.

Çin'in APEC çerçevesindeki faydaya dayalı enerji işbirliğine aktif olarak katıldığını kaydeden Ding, bölgesel enerji kalkınmasını etkin şekilde teşvik ettiklerini ve küresel enerji güvenliğinin korunmasına önemli katkılarda bulunduklarını ifade etti.

Küresel enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletme çağrısı yapan Ding, Asya-Pasifik bölgesinde kapsayıcı enerji gelişimini güçlendirmek amacıyla dağıtık enerji kaynaklarının ve şarj altyapısının güçlü şekilde geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Ding, Asya-Pasifik bölgesindeki enerji dönüşümüne daha fazla katkı sunmak için yeni enerji depolama sistemleri ve dijital şebekeler gibi gelişmekte olan teknolojilerde ortak araştırma geliştirme çalışmaları yürütülmesi, olgun teknolojiler ile uygulama alanlarının yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Ding, enerji sanayi ve tedarik zincirlerinde istikrarın sağlanmasının yanı sıra bölgesel ve küresel enerji piyasalarında sorunsuz işleyişin desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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