Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Dünya Çince Konferansı'nda Konuştu

Güncelleme:
Ding Xuexiang, Beijing'de düzenlenen 2025 Dünya Çince Konferansı'nın açılışında, ülkelerin Çince eğitimine destek vereceklerini ve dil-kültür etkileşimini geliştirmek için işbirliği yapacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Dünya Çince Konferansı'nın açılış töreninde konuşma yaptı, 14 Kasım 2025.

Ding, her zaman olduğu gibi tüm ülkelerin Çince eğitimini destekleyeceklerini ve bu konuda gerekli hizmeti sağlayacaklarını ve dil ve kültür etkileşimi ve işbirliğini ilerletmek adına birlikte çalışacaklarını söyledi. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua


