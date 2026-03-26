Çin, Avustralya'dan Yapılacak Sığır Eti İthalatına Yüzde 55 Ek Gümrük Vergisi Getirdi
Çin Ticaret Bakanlığı, Avustralya'dan yapılan sığır eti ithalatında yıllık kotanın yüzde 50'sine ulaşılması nedeniyle gümrük vergilerinde artışa gideceğini açıkladı. Cuma gününden itibaren yüzde 55 ek gümrük vergisi uygulanacak.
BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avustralya'dan yapılan sığır eti ithalatının koruma tedbirleri kapsamında belirlenen yıllık kotanın yüzde 50'sine ulaşması nedeniyle gümrük vergilerinde düzenlemeye gidileceğini duyurdu.
Bakanlık, kotanın çarşamba günü aşıldığını bildirerek, Avustralya'dan yapılacak sığır eti ithalatına cuma gününden itibaren yüzde 55 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
Kaynak: Xinhua