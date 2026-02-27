Albüm: Çin-Avrupa Yük Trenlerinin 'Doğu Koridoru' 1.000 Sefer Eşiğine 26 Gün Erken Ulaştı

HARBİN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunda bu yılki sefer sayısı, 26 Şubat 2026 itibarıyla 1.000'i aştı. Böylece söz konusu eşik, geçen yıla göre 26 gün daha erken geçilmiş oldu.

Manzhouli, Suifenhe ve Tongjiang demiryolu limanlarından oluşan doğu koridorunda faaliyet gösteren hat sayısı 27'ye yükseldi. Koridor, 60'tan fazla Çin kentini 14 Avrupa ülkesine demiryoluyla bağlıyor.

Kaynak: Xinhua