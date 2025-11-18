Haberler

Çin-Avrupa Gençlik Diyaloğu Konferansı Beijing'de gerçekleştirildi

Güncelleme:
2025 Çin-Avrupa Gençlik Diyaloğu konferansı, Beijing'de 30 Avrupa ülkesinden 61 Z kuşağı temsilcisi ve Çin'den birçok öğrenci ve akademisyenin katılımıyla yapıldı. Konferansın ana teması, 'Önümüzdeki 50 Yılda Çin-Avrupa İlişkileri' oldu.

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- 2025 Çin-Avrupa Gençlik Diyaloğu konferansı pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi. Çin Sosyal Bilimler Akademisi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenlenen konferans, 30 Avrupa ülkesinden 61 Z kuşağı temsilcisi ile Çin'den yaklaşık 60 öğrenci ve genç akademisyeni bir araya getirdi. Katılımcılar, "Önümüzdeki 50 Yılda Çin-Avrupa İlişkileri" temasını ele aldı.

