Çin-Avrupa Gençlik Diyaloğu Konferansı Beijing'de gerçekleştirildi

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- 2025 Çin-Avrupa Gençlik Diyaloğu konferansı pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi. Çin Sosyal Bilimler Akademisi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenlenen konferans, 30 Avrupa ülkesinden 61 Z kuşağı temsilcisi ile Çin'den yaklaşık 60 öğrenci ve genç akademisyeni bir araya getirdi. Katılımcılar, "Önümüzdeki 50 Yılda Çin-Avrupa İlişkileri" temasını ele aldı.