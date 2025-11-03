Haberler

Çin-Avrupa Bilim İnsanları Forumu Heidelberg'de Gerçekleşti

Çin ile Avrupa arasındaki bilim ve teknoloji işbirliğini derinleştirmek amacıyla düzenlenen 2. Çin-Avrupa Bilim İnsanları Forumu, Heidelberg'de yapıldı. Forumda yapay zeka, bilgi ve iletişim teknolojisi, sürdürülebilir sistemler gibi konularda derinlemesine görüşmeler yapıldı.

HEIDELBERG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin ile Avrupa arasındaki bilim ve teknoloji işbirliğini derinleştirmeyi hedefleyen 2. Çin-Avrupa Bilim İnsanları Forumu, Almanya'nın Heidelberg kentinde düzenlendi.

Hafta sonu gerçekleştirilen forumda Çin ve Avrupa'dan yüzlerce bilim insanı, akademisyen ve iş dünyası temsilcisi yapay zeka, bilgi ve iletişim teknolojisi dönüşümü, kontrol mühendisliği ve sürdürülebilir sistemler gibi en son teknolojilerin kullanıldığı alanlarda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlikte ana konuşmaların yanı sıra çevrimiçi ve çevrimdışı oturumlar da düzenlendi. Oturumlarda yapay zeka ve ileri imalat, bilgi ve iletişim teknolojisi dönüşümü, klinik ve dönüşümsel tıp, karbon nötr olma ve yeni enerji ve Çin-Avrupa bilim ve teknoloji stratejileri gibi başlıklar ele alındı.

Avrupa'daki Çinli Meslek Dernekleri Federasyonu'nun dönem başkanı Zhou Jie, Çinli bilim insanları topluluğunun giderek "takip edenler" konumundan çıkarak "katkıda bulunanlar" statüsünü kazandığını söyledi.

Zhou, forumun, Çin ve Avrupa'nın bilimsel zihinlerini birbirine bağlayan bir "bağlantı noktası", bilgi ve teknolojinin dönüşümü için bir "hızlandırıcı" ve genç yeteneklerin fikirlerini besleyen bir merkez olması temennisini dile getirdi.

Çin'in Almanya Büyükelçiliği Eğitim Danışmanı Zhou Zhiqiang ise konuşmasında, bilim ve teknoloji alanındaki etkileşimlerin her daim Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli bir köprü işlevi gördüğünü vurguladı.

Zhou, küresel zorluklar karşısında Çinli ve Avrupalı bilim insanlarının el ele verip ortak çabalarla bu zorlukları aşmaları gerektiğini belirterek, yapay zeka, biyotıp ve iklim değişikliği gibi alanlarda iki taraf arasında büyük bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
