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Çin: Ülkenin Askeri Gücünün Artırılması, Ulusal Çıkarların Korunmasını Amaçlıyor

Çin: Ülkenin Askeri Gücünün Artırılması, Ulusal Çıkarların Korunmasını Amaçlıyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ülkenin askeri gücünü egemenlik ve güvenlik için geliştirdiğini, 'Çin tehdidi' algısının yanlış olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in barışçıl kalkınma yolunda ilerlediğini belirterek, ülkenin askeri gücünü geliştirmesinin, devlet egemenliğini, ulusal güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumayı amaçladığını söyledi.

Pazartesi günkü basın toplantısında, Çin'in askeri güçlerini geliştirmesine ilişkin bir rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Lin, bununla hiçbir ülkeyi hedef almadıklarını vurguladı.

Bu tür raporların Çin'i sözde hegemonyacılık peşinde olduğu şeklinde bir söylemle tasvir ettiğine dikkat çeken Lin, bunun son derece yanlış bir değerlendirme olduğunu ifade etti.

Çin'in askeri gücünün artmasının, dünya barışı için daha büyük bir güç olacağı anlamına geldiğini belirten Lin, ilgili kuruma sözde "Çin tehdidi" algısını körüklemeye son verme ve Çin'e karşı tatbiki ve rasyonel bir tutum takınma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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