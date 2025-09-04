Haberler

Çin, Afganistan'a Deprem Yardımları Gönderdi

Çin'in Afganistan Büyükelçiliği, Kunar vilayetinin Suki bölgesinde deprem yardımlarını Afgan yetkililere teslim etti. Yardımlar, Çinli kurumlar ve Yurtdışı Çinliler Derneği tarafından toplandı.

KUNAR, 4 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Kunar vilayetinin Suki bölgesinde yardım malzemelerini taşıyan insanlar, 3 Eylül 2025.

Çin'in Afganistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bao Xuhui, Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu İdari Genel Müdürü Muhammed Alam Alamyar ile bir araya gelerek, büyükelçilik, Çinli kurumlar ve Yurtdışı Çinliler Derneği tarafından toplanan deprem yardımlarını teslim etti. (Fotoğraf: Li Ang/Xinhua)

