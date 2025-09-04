Çin, Afganistan'a Deprem Yardımları Gönderdi

KUNAR, 4 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Kunar vilayetinin Suki bölgesinde yardım malzemelerini taşıyan insanlar, 3 Eylül 2025.

Çin'in Afganistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bao Xuhui, Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu İdari Genel Müdürü Muhammed Alam Alamyar ile bir araya gelerek, büyükelçilik, Çinli kurumlar ve Yurtdışı Çinliler Derneği tarafından toplanan deprem yardımlarını teslim etti. (Fotoğraf: Li Ang/Xinhua)